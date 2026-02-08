Cadillac F1 presentará el auto de Checo Pérez durante el Super Bowl

El evento deportivo más grande del mundo se viste de gala con aroma a gasolina. En primer lugar, la escudería Cadillac F1 Team confirmó que este domingo 8 de febrero develará el diseño oficial de su monoplaza para la temporada 2026. Asimismo, el anuncio se llevará a cabo durante una de las pausas comerciales del Super Bowl LX, que se celebra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se estima que el video del lanzamiento aparezca alrededor de las 17:30 horas (tiempo del Centro de México).

Elegir el duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots no es casualidad. De hecho, Cadillac busca consolidar su identidad norteamericana desde el primer minuto. Debido a esto, la marca presentará el auto que será conducido por el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Por lo tanto, la fusión entre el fútbol americano y el automovilismo de élite pretende captar a millones de aficionados que hoy tienen la mirada puesta en la NFL.

Rumbo a los test de Bahréin

Por otro lado, el camino hacia el debut oficial en las pistas ya ha comenzado. Por ejemplo, el monoplaza ya tuvo un primer ensayo o “shakedown” en Barcelona, aunque utilizó una decoración provisional. Sin embargo, hoy conoceremos los colores definitivos que acompañarán al tapatío en este nuevo capítulo de su carrera. Por esta razón, la expectativa es máxima, ya que también se verá el rol que jugará el californiano Colton Herta como piloto de pruebas del equipo.

Un debut que genera expectativa mundial

Sin duda, esta es una de las estrategias de marketing más agresivas en la historia reciente de la Fórmula 1. No obstante, el verdadero desafío vendrá en las próximas semanas durante las pruebas oficiales en Bahréin. En resumen, Cadillac quiere demostrar que su proyecto tiene la solidez necesaria para pelear en la zona media y alta de la parrilla. De igual forma, para la afición mexicana, ver a Checo en un spot del Super Bowl reafirma su estatus como una de las figuras deportivas más influyentes del planeta.

Finalmente, la develación del auto marca el inicio formal de la aventura de Cadillac en el Gran Circo. En conclusión, hoy el deporte motor y el fútbol americano se dan la mano en una alianza comercial sin precedentes. Con estas acciones, la escudería estadounidense asegura que su llegada a la máxima categoría sea recordada como un evento de talla mundial, elevando el “hype” para la primera carrera de la temporada 2026.

