Cadillac F1 y Tommy Hilfiger lanzan la colección oficial de Checo Pérez

La espera terminó para la “Checomanía”. En primer lugar, este 5 de febrero de 2026, Cadillac F1 y la icónica marca Tommy Hilfiger presentaron de manera oficial su primera colección de uniformes y ropa casual. Asimismo, la línea pone un énfasis especial en el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien se convierte en la figura central de la mercadotecnia de la escudería estadounidense en su regreso triunfal a la máxima categoría.

Por otro lado, la colección ofrece una variedad de productos que buscan ajustarse a distintos presupuestos. De hecho, la opción más accesible para los fanáticos es la gorra oficial, que tiene un costo de 899 pesos. Debido a esto, la organización espera una venta masiva en México, donde el fervor por el piloto tapatío sigue rompiendo récords. Las prendas destacan por una paleta de colores en rojo, blanco y negro, integrando el número y nombre de Checo con el toque clásico de la moda neoyorquina.

En cuanto al resto de la línea “Premium”, los precios reflejan la exclusividad de la alianza. Por ejemplo, las camisetas oficiales rondan los 1,899 pesos, mientras que las sudaderas se ubican en el rango de los 3,299 a 3,499 pesos. Sin embargo, la joya de la corona es la chamarra de equipo, que alcanza los 4,999 pesos, consolidándose como la prenda más costosa del catálogo. Por lo tanto, los seguidores podrán elegir entre el equipo de pista o versiones más casuales para el día a día.

¿Dónde conseguir el equipo de Checo?

Sin duda, la alianza entre Cadillac y Tommy Hilfiger busca posicionar a la escudería no solo como un contendiente en la pista, sino como una marca de estilo de vida. Por esta razón, los productos ya se encuentran disponibles en las tiendas en línea de Cadillac F1 y en la plataforma global de Tommy Hilfiger. No obstante, para el mercado local, también se podrán adquirir a través de distribuidores autorizados en México, facilitando el acceso a los seguidores sudcalifornianos y de todo el país.

Igualmente, aunque la colección incluye artículos del compañero de equipo, Valtteri Bottas, el enfoque mediático está volcado hacia el mexicano. En resumen, esta colaboración marca un hito en la forma en que las escuderías estadounidenses conectan con el mercado latino. De igual forma, se espera que durante el Gran Premio de México de este año, la marea roja, blanca y negra de Cadillac sea la predominante en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Finalmente, Cadillac F1 apuesta por consolidar la imagen de Pérez como su embajador global más importante. En conclusión, la colección de Tommy Hilfiger ofrece la mezcla perfecta entre la adrenalina del asfalto y la elegancia de la moda contemporánea. Con estas acciones, el equipo no solo calienta motores para el inicio de la temporada, sino que asegura que su afición luzca impecable en cada circuito del calendario 2026.

