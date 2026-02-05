Cae alcalde de Tequila en Operación Enjambre: golpe federal contra redes de corrupción municipal

La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, marca un nuevo punto de inflexión en la ofensiva federal contra la corrupción ligada al crimen organizado, al tratarse de un presidente municipal en funciones capturado como parte de un operativo de alcance nacional. El anuncio fue realizado la mañana de este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó la aprehensión de Diego Rivera Navarro en territorio jalisciense.

La captura del edil no es un hecho aislado, sino la extensión directa de la llamada Operación Enjambre, una estrategia que previamente derivó en la detención de tres presidentes municipales en el Estado de México. De acuerdo con la información oficial, la investigación se activó tras la acumulación de denuncias ciudadanas que apuntaban a una estructura sistemática de colusión entre autoridades locales y actividades ilícitas.

El despliegue operativo en Tequila evidenció un enfoque integral del Estado mexicano, con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta articulación interinstitucional refleja una prioridad federal por intervenir directamente en territorios donde las instituciones municipales presentan señales de captura criminal.

La operación no se limitó al alcalde, pues también fueron detenidos tres altos funcionarios del ayuntamiento, todos vinculados a áreas estratégicas para el control territorial y financiero del municipio. Entre los arrestados se encuentran el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, cargos clave para el funcionamiento administrativo y la gestión de recursos públicos.

Las autoridades federales vinculan estas detenciones con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, al considerar que ciertas dependencias municipales han sido utilizadas como plataformas para facilitar cobros ilegales, protección institucional y obras públicas dirigidas a beneficiar intereses criminales. El caso de Tequila expone cómo la corrupción administrativa puede convertirse en un engranaje operativo para organizaciones delictivas.

La Operación Enjambre ha sido desplegada en puntos estratégicos del país con un objetivo central: desarticular las redes de apoyo político, financiero y logístico que servidores públicos brindan al crimen organizado. El énfasis no está solo en los ejecutores directos de delitos, sino en los funcionarios que permiten su permanencia desde el poder institucional.

Desde la óptica del gobierno federal, este operativo representa un avance relevante en la recuperación de las instituciones locales, tradicionalmente consideradas el eslabón más vulnerable frente a la infiltración criminal. La detención de autoridades electas refuerza el mensaje de que no existen cargos intocables cuando se acredita una relación con estructuras ilícitas.

El caso del municipio de Tequila adquiere una carga simbólica adicional por su relevancia económica y turística, lo que subraya la urgencia de sanear gobiernos locales cuya debilidad institucional puede impactar no solo en la seguridad, sino también en la estabilidad social y productiva de regiones completas.

