Cae árbol de 12 metros sobre vehículos en circulación en Paseo de la Reforma

Un imprevisto incidente vial sacudió la transitada avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, cuando un árbol de 12 metros de altura se desprendió de sus raíces y colapsó sobre tres vehículos en movimiento.

El suceso ocurrió a la altura de la calle Julio Verne, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos y pusieron en evidencia los riesgos latentes en una de las arterias más emblemáticas de la capital.

El árbol impactó de lleno sobre los automóviles que se encontraban circulando por la zona, lo que ocasionó severos daños en los vehículos. Asimismo, el accidente ocasionó tráfico y dejó escombros esparcidos por la calzada que obligaron a una detención inmediata del tráfico en ambos sentidos.

El Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) se movilizó al sitio para retirar el voluminoso tronco, utilizando maquinaria especializada para cortar y acordonar el área afectada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyaron en el cierre perimetral, desviando el flujo vehicular hacia alternativas como la avenida Insurgentes, mientras que personal de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo evaluó la estabilidad de árboles cercanos para prevenir réplicas. La operación de rescate concluyó a las 19:52 horas, permitiendo la reapertura gradual de la vialidad, aunque con recomendaciones de precaución para los automovilistas durante la noche.

Paseo de la Reforma, con su legado histórico como símbolo de modernidad urbana y espacio verde en el corazón de la Ciudad de México, ha sido escenario recurrente de incidentes similares, atribuidos frecuentemente a la falta de mantenimiento preventivo en el arbolado.