Sábado 4 de Octubre, 2025
Cae en CDMX presunto operador del Tren de Aragua

Autoridades federales y de la Ciudad de México capturaron en un operativo interinstitucional a Nelson Arturo “N”, presunto líder del Tren de Aragua en México, vinculado con feminicidios, trata de personas y narcotráfico.
Daniela Lara
4 octubre, 2025
Detienen en la capital a líder del Tren de Aragua con orden por trata y narcotráfico

Autoridades federales y de la capital detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N” , presunto líder y operador en México de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua . Está vinculado a trata de personas, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión .

Durante recorridos de seguridad en diversas alcaldías, las autoridades identificaron y arrestaron a Nelson Arturo “N”, de 29 años, junto con dos colaboradores directores de 36 y 37 años. En la inspección se aseguraron:

  • 92 dosis de marihuana

  • 44 dosis de cristal

  • 18 dosis de piedra

  • Dinero en efectivo

  • Dos teléfonos celulares

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y llevados ante el Ministerio Público , para determinar su situación legal.

Coordinación interinstitucional

El operativo involucró a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) , así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México .

Órdenes de aprehensión y operaciones

Los tres sujetos cuentan con órdenes de aprehensión por tratamiento de personas y delincuencia organizada . Nelson Arturo “N” también tiene órdenes vigentes por delitos contra la salud y asociación delictuosa . Se le relaciona con operaciones delictivas en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México .

Declaración de García Harfuch

A través de sus redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , confirmó la detención. Señaló que Nelson Arturo “N” , alias “Nelson”, es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios . Además, destacó que los dos acompañantes son colaboradores directores del operador del Tren de Aragua en México.

