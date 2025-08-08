Cae presunto doble feminicida; fue detenido casi cinco años después en Mexicali

Sergio “N”, de 23 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, casi cinco años después de que ocurrieran los feminicidios de dos mujeres en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, Sinaloa. Al momento de los hechos, el 1 de septiembre de 2020, el presunto responsable tenía 18 años.

De acuerdo con testimonios de familiares, las víctimas habían informado que acudirían a una fiesta; sin embargo, al día siguiente fueron localizadas sin vida y calcinadas a la orilla del canal San Lorenzo.

Lo capturaron casi cinco años después de los feminicidios

La captura de Sergio “N” fue resultado de un operativo coordinado entre la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California, bajo un convenio de colaboración.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto.