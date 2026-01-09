Capturan a “El Jeck” en Tijuana; lo acusan de abastecimiento de droga y cobro de piso en la región

En un operativo de alta precisión realizado por las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California en la ciudad de Tijuana, fue capturado un sujeto identificado como “El Jeck”, quien es señalado como una pieza fundamental en el abastecimiento de sustancias ilícitas para un grupo criminal predominante en la entidad. La detención se llevó a cabo tras labores de inteligencia que lo ubicaban como un objetivo prioritario para las autoridades estatales.

Además de su presunta participación en el tráfico de drogas, a “El Jeck” se le vincula directamente con delitos de alto impacto como el cobro de piso y extorsiones a comerciantes en diversos puntos estratégicos de Tijuana. Según los reportes oficiales, este individuo facilitaba la logística y el armamento para las células operativas que mantienen asolada a la población fronteriza.

Durante la intervención de los elementos de seguridad, se aseguraron diversos indicios que refuerzan las carpetas de investigación existentes en su contra. Las autoridades de la FGR y la fiscalía estatal trabajan en conjunto para determinar el alcance total de sus operaciones y su posible nexo con otros hechos violentos registrados recientemente en la zona de Baja California.

Golpe a la estructura financiera del crimen organizado

La caída de este líder criminal representa un avance significativo en la estrategia de seguridad ciudadana, ya que se debilita una de las principales redes de financiamiento ilícito en la frontera. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que no habrá impunidad para quienes atenten contra la integridad de los ciudadanos y el desarrollo económico de los comercios locales.

El detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para iniciar su proceso legal bajo estrictas medidas de seguridad, ante el riesgo de posibles intentos de rescate por parte de sus aliados. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el armamento o las cantidades de droga decomisadas durante el arresto de este objetivo criminal.

Finalmente, las autoridades exhortan a la población de Tijuana y Baja California a seguir utilizando las líneas de denuncia anónima para identificar a otros generadores de violencia que operan bajo el mismo esquema de extorsión en la región norte del país.

