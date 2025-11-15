Cae en Iztapalapa “El Kiko”, líder del Cártel Nuevo Imperio

Ha sido detenido Brandon ‘N’, conocido bajo el alias de “El Kiko”, señalado como líder de la célula delictiva “Los Malportados” y Cártel Nuevo Imperio, quien ha sido acusado de homicidio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que la captura de “El Kiko” se ejecutó este sábado 15 de noviembre en la colonia Lomas de San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa, gracias a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Este sujeto, de 27 años, está además vinculado a un feminicidio de agosto de 2024 y a diversas carpetas de investigación por delincuencia organizada y narcomenudeo en varios estados de la República Mexicana.

Fue en la calle Las Rosas donde el personal de reconocimiento observó a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sujeto buscado, procediendo a corroborar su identidad y a ejecutar la orden judicial. Tras su aprehensión, Brandon Suárez Aguilar, de 27 años, fue notificado de sus derechos y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la autoridades capitalinas, el grupo criminal “Los Malportados”, también conocidos como Cártel Nuevo Imperio no solo opera en diversas alcaldías de la Ciudad de México, sino que también extiende sus actividades ilícitas a los estados de México, Morelos y Guerrero.