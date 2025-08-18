Detienen a ‘Tormenta Junior’, hijo de Tony Tormenta y presunto líder de Los Escorpiones

El hijo de Tony Tormenta fue capturado la madrugada del domingo 17 de agosto. Ezequiel N, Tormenta Junior, señalado como líder de la facción Los Escorpiones, brazo del Cártel del Golfo. El arresto ocurrió en la colonia Villa Española de Matamoros, donde fue asegurado un vehículo, un arma corta y cartuchos útiles.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Cárdenas fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

¿Quién es “Tormenta Junior”?

Ezequiel Cárdenas es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, uno de los líderes históricos del Cártel del Golfo, abatido en noviembre de 2010 durante un enfrentamiento con la Marina en Matamoros.

En 2011, “Tormenta Junior” ya había sido detenido junto a cuatro cómplices en un hotel de la misma ciudad, aunque tiempo después recuperó su libertad. Además, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, otro de los capos más influyentes del grupo criminal, detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007.

El legado de Tony Tormenta

Tras la muerte de Tony Tormenta, el Cártel del Golfo se fragmentó en distintas facciones como Los Escorpiones, Los Metros y Los Ciclones, que actualmente disputan el control territorial en Tamaulipas.

La captura de su hijo representa un nuevo golpe para la organización criminal, aunque expertos señalan que estas detenciones suelen detonar nuevas disputas internas.

Operativos en Matamoros continúan

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se mantienen operativos en Matamoros y municipios fronterizos, con el objetivo de debilitar a las células delincuenciales que operan en la región.

Por ahora, “Tormenta Junior” permanece bajo resguardo federal, mientras se define si enfrentará procesos por delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.