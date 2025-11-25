Cae en Álvaro Obregón joven acusado de participar en el asesinato de Fede Dorcaz

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), detuvieron a Geovanni Jurado, de 18 años, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del modelo argentino Federico Dorcaz.

La captura ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia La Cañada, en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde los uniformados sorprendieron al joven y lo sacaron del inmueble vistiendo únicamente pijama, según los primeros reportes. El operativo se realizó de manera sorpresiva para evitar que el sospechoso intentara escapar.

Leer más: Colombia rescata a 17 niños de la secta Lev Tahor por secuestro y trata de personas

Tras su detención, Jurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde quedó encarcelado mientras se continúa integrando la carpeta de investigación relacionada con el homicidio de Dorcaz, ocurrido semanas atrás.

Las autoridades informaron que siguen en marcha las labores para ubicar a otros posibles involucrados y aclarar la participación de cada uno en el crimen, que ha generado amplia atención mediática.