Cae Bernabé Arriaga, padre de mediocampista del América, por robo de camión Nike

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS Edomex) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Bernabé Arriaga, padre del mediocampista del Club América, Diego Arriaga, por su presunta participación en el robo de un camión cargado con mercancía de la marca Nike.

De acuerdo con los reportes oficiales, Bernabé Arriaga formaría parte de una banda dedicada al robo de transporte de carga, la cual habría interceptado la unidad en territorio mexiquense. La mercancía, valuada en más de 1.5 millones de pesos, fue recuperada junto con el vehículo tras un operativo coordinado entre ambas corporaciones.

Entre los detenidos se encontraba Arriaga, quien fue identificado como el padre del jugador de la categoría Sub-21 del Club América, lo que generó amplia atención en redes sociales y medios deportivos. Hasta el momento, ni el futbolistani la institución azulcrema han emitido una postura oficial sobre el caso.

Las autoridades informaron que los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde continuarán las investigaciones para determinar su responsabilidad y posibles vínculos con otros robos de carga cometidos en la región