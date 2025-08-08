Cae presunto implicado en homicidio del Fiscal de Tamaulipas; estaría ligado a ‘Los Metros’ del Cártel del Golfo

En un importante avance dentro de las investigaciones por el asesinato del Fiscal General de Tamaulipas, Ernesto Reyna, las autoridades estatales y federales confirmaron la detención de Jaret Roberto “H”, presunto integrante del grupo criminal ‘Los Metros’, una de las facciones más violentas del Cártel del Golfo.

La captura se llevó a cabo la madrugada del jueves durante un operativo encubierto en la zona conurbada de Reynosa, donde agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía del estado lograron ubicar y asegurar al sospechoso sin necesidad de efectuar disparos.

Según fuentes cercanas a la investigación, Jaret Roberto “H” es considerado un operador clave dentro de la estructura de ‘Los Metros’, con funciones relacionadas al control territorial, cobro de extorsiones y presuntamente implicado en ejecuciones ordenadas por el grupo criminal.

Los primeros indicios apuntan a que tuvo participación directa o indirecta en la planeación del atentado que cobró la vida del fiscal Ernesto Reyna el pasado 14 de julio, cuando fue emboscado junto a su equipo mientras transitaba por una carretera cercana a Ciudad Victoria.

En conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Rivas, celebró la detención y reiteró su compromiso con el combate frontal al crimen organizado:

“No vamos a permitir que quienes atenten contra nuestras instituciones queden impunes. La muerte del fiscal Reyna no será en vano.”

Proceso judicial en curso

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que continuará apoyando las labores de investigación, ya que se presume que otros miembros de la célula delictiva también estuvieron involucrados en el ataque.

Jaret Roberto “H” fue trasladado bajo fuerte resguardo al penal de máxima seguridad en El Altiplano, donde será presentado ante un juez federal. Las autoridades ya trabajan en la integración de pruebas para solicitar la vinculación a proceso por delitos como homicidio calificado, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La fiscalía no descarta que, tras esta detención, puedan girarse más órdenes de aprehensión en los próximos días.