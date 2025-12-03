Cae en Tijuana un objetivo prioritario identificado como generador de violencia

Autoridades federales detuvieron en Tijuana a Gustavo “N”, señalado como uno de los principales responsables del aumento de la violencia en Tijuana. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC y Fiscalía General de la República.

Los equipos de seguridad ubican a Gustavo “N” como líder de una célula delictiva que opera en la región. También lo relacionan con cargos judiciales en Estados Unidos por trasiego de droga. Durante el operativo, los agentes capturaron a cuatro personas más de ese mismo grupo.

Las fuerzas federales aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, además de cinco armas de fuego, cartuchos útiles y dos inmuebles vinculados a la organización.

Los cinco detenidos quedaron bajo custodia del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de mantener operativos conjuntos en Baja California y en el resto del país, con apego a los derechos humanos.