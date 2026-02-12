Cae tráfico aéreo en enero y se aleja del récord histórico de pasajeros en Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún inició el año con una caída en el número de pasajeros, una señal que confirma el enfriamiento que arrastra desde 2024 y que lo mantiene lejos del récord histórico alcanzado en 2023, cuando movilizó 32.7 millones de viajeros. Enero cerró con una disminución en comparación con el mismo mes de 2025, marcando un arranque débil para el principal nodo aéreo del Caribe mexicano.

El retroceso se concentró principalmente en el mercado doméstico. El tráfico nacional pasó de 813 mil 464 pasajeros en enero de 2025 a 743 mil 606 en enero de este año, lo que representa una baja de 8.6 por ciento. Aunque el segmento internacional registró un crecimiento marginal de 2.2 por ciento, el incremento resultó insuficiente para compensar la pérdida en vuelos internos, que tradicionalmente sostienen buena parte de la operación mensual.

La tendencia descendente no es nueva y se refleja con mayor claridad en las cifras acumuladas de los últimos tres años. Entre enero y junio de 2023 la terminal movilizó 16.6 millones de viajeros; en el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 16.2 millones y en 2025 cayó hasta 15.4 millones. En ese lapso se esfumaron 1.2 millones de pasajeros, una reducción que evidencia un ajuste sostenido tras el pico posterior a la pandemia.

El balance anual confirma el mismo patrón. En 2025 el aeropuerto cerró con 29.3 millones de pasajeros, una caída de 3.5 por ciento respecto al año anterior, equivalente a un millón 65 mil 982 viajeros menos, de acuerdo con estadísticas de Aeropuertos del Sureste (ASUR). Si bien la cifra sigue siendo elevada en términos absolutos, el contraste con el máximo histórico de 2023 subraya el cambio de ciclo.

Las autoridades estatales sostienen que el comportamiento debe leerse con perspectiva. El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, recordó que antes de la pandemia de covid-19 la terminal rondaba los 25 millones de pasajeros anuales, por lo que, frente a esos niveles, el flujo actual continúa siendo alto. La comparación busca amortiguar la percepción de declive frente a los años de expansión extraordinaria.

La narrativa oficial también apunta hacia una redistribución regional del tráfico aéreo. Andrés Aguilar, subsecretario estatal de Turismo, afirmó que el Caribe mexicano cerró 2025 con más de 20 millones de visitantes de pernocta, cifra similar a la de 2024. Según esa visión, no existe una caída en la afluencia turística, sino una reconfiguración de rutas y aeropuertos, en particular con la entrada en operación del aeropuerto de Tulum, que ya supera el millón de pasajeros anuales.

El liderazgo de Cancún, pese al retroceso, no está en entredicho. La terminal se mantiene como el principal punto de llegada de turistas nacionales e internacionales en México, incluso en un contexto de menor dinamismo aéreo. Sin embargo, la pérdida de pasajeros y la fragmentación del mercado obligan a replantear estrategias de conectividad y promoción para evitar que la desaceleración se convierta en tendencia estructural.

La evolución de los próximos meses será determinante para medir si se trata de un ajuste temporal tras el auge postpandemia o del inicio de una nueva etapa para el principal destino turístico del país. Cancún sigue siendo el referente, pero ya no crece al ritmo que lo llevó a romper récords hace apenas dos años.

