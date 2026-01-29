Caen dos por homicidio de Saúl Castro en El Pescadero

Más de un mes después de la agresión que dejó gravemente lesionado a Saúl Castro en el poblado de El Pescadero, las autoridades estatales confirmaron la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el ataque que, días más tarde, le costó la vida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fueron aprehendidos Brayant “N” , de 29 años, y José Manuel “N”, de 47, quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de quien en vida fuera identificado como Saúl Castro.

Los hechos se remontan a la noche del 25 de diciembre de 2025 , cuando la víctima fue golpeada por varios sujetos en el poblado de El Pescadero, municipio de La Paz . A consecuencia de las lesiones, Saúl Castro fue trasladado de urgencia al Hospital Salvatierra, donde permaneció hospitalizado y falleció días después.

Tras el informe de la agresión, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Como resultado de las diligencias ministeriales, un Juez de Control otorgó las órdenes de aprehensión, mismas que fueron cumplimentadas el 28 de enero en la colonia Los Álamos, en la capital del estado.

Pese a estas detenciones, familiares de la víctima han señalado públicamente que en la agresión habrían participado al menos nueve personas, de acuerdo con la información que han dado a conocer sobre los hechos ocurridos la noche del ataque.

Cabe señalar que, tras este caso, familiares y amigos de Saúl Castro han realizado bloqueos de carreteros en distintas ocasiones, con el objetivo de exigir a las autoridades que el homicidio no quede impune y que se esclarezcan plenamente los hechos.

La PGJE indicó que los dos detenidos serán presentados ante el Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso penal, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

