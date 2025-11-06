Video: Cae banda de “Los Chispos” en operativo de inteligencia de la SSC en Cuauhtémoc

Al grito de “¡Tira el arma, tira el arma!”, elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) irrumpieron en un refugio criminal ubicado en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde operaba la peligrosa banda de Los Chispos, identificada como una célula operativa de La Unión Tepito.

De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue resultado de meses de investigación e inteligencia policial, luego de múltiples denuncias ciudadanas que señalaban a este grupo como responsable de extorsionar comerciantes, traficar drogas y asesinar rivales en la zona centro de la capital.

Durante el cateo, los agentes de élite sorprendieron a los sospechosos dentro de un inmueble habilitado como refugio y centro de operaciones. En el lugar, las autoridades aseguraron armas cortas y largas, cargadores, más de 200 dosis de droga —principalmente cocaína y cristal—, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos altares dedicados a la Santa Muerte y San Malverde, utilizados como protección por el grupo criminal.

Entre los detenidos se encuentran presuntos líderes y operadores directos de la banda, conocidos por usar la violencia extrema para mantener el control de puntos de narcomenudeo y para intimidar a comerciantes. Se cree que Los Chispos actuaban bajo órdenes directas de un jefe operativo de La Unión Tepito, quien continúa prófugo.

El inmueble cateado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), mientras los peritos recaban evidencia para reforzar las carpetas de investigación. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La SSC-CDMX destacó que este golpe al crimen organizado forma parte de una estrategia integral de seguridad implementada en la capital, con el objetivo de desarticular células de La Unión Tepito y recuperar zonas afectadas por la violencia, las extorsiones y el narcomenudeo.