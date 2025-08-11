Caen en Sinaloa 4 integrantes del FEA vinculados a “Los Mayos”

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas de seguridad locales, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Frente Estatal Antisecuestro (FEA), un grupo delictivo que, según las investigaciones, pertenece a la facción de “Los Mayos” y mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos están señalados por su participación en secuestros, extorsiones, narcotráfico y otros delitos graves que se cometen en medio de la violencia generada por la pugna territorial que sostienen “Los Mayos” contra “Los Chapitos”, la célula criminal vinculada a la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Sinaloa.

Los detenidos son Jayson Ariel, alias “Flaco Avendaño”; Jesús Miguel o Rosendo, conocido como “Chendo” o “El 16”, considerado uno de los principales líderes logísticos del grupo delictivo “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA); así como José Antonio y José, quienes estarían implicados en secuestros, extorsiones y narcotráfico.

Operativo clave para frenar la violencia en Sinaloa

La detención se llevó a cabo tras semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades, quienes lograron ubicar un inmueble en una zona residencial de Culiacán donde se reunían los sospechosos.

En el cateo realizado, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, municiones, vehículos con reporte de robo, así como equipos de comunicación y documentos que evidencian la coordinación de actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que el Frente Estatal Antisecuestro (FEA) opera como una célula subordinada al Cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente bajo la influencia de la facción de “Los Mayos”.

Esta organización se disputa el control territorial con “Los Chapitos”, lo que ha provocado un aumento considerable en los índices de violencia, afectando gravemente la seguridad y estabilidad en diversas comunidades de Sinaloa.

El Fiscal General del Estado expresó que estas detenciones representan un golpe significativo a las estructuras criminales en la entidad.

“Estamos comprometidos a continuar con operativos que desarticulen estas células delictivas para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos”, afirmó en rueda de prensa.

Los cuatro detenidos ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público, que ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar su participación exacta en los delitos que se les imputan y proceder conforme a la ley.