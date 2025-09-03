Café Bienestar: dónde comprar, cuánto cuesta y de qué está hecho

A través de la sección “Alimentación para el Bienestar” se ha presentado un nuevo producto hecho únicamente con productos y por productores mexicanos.

Café Bienestar está hecho con asociación de alrededor de 6 mil 646 productores y productoras provenientes de Oaxaca, Puebla, Veracruz y La Montaña de Guerrero.

“Quisiera compartirles que, en el caso de La Montaña de Guerrero, 6 de cada 10 productores que recibimos el café son compañeras, son mujeres. Y estamos trabajando en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación directamente con el programa Sembrando Vida” añadió

Con un total de 2 mil 779 productores perteneciendo al programa Sembrando Vida, que tendrá una inversión de 59.4 millones de pesos.

Con presentaciones que varían entre los 50 gramos con precio de 35 pesos, 90 gramos con precio de 65 pesos y 205 gramos con precio de 110 pesos.

El Café Bienestar estará disponible para su compra en las Tiendas Bienestar localizadas en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala con los precios y presentaciones antes mencionadas y con futuras ubicaciones más adelante.

Este nuevo producto no solo busca competir con compañías lideres en venta de café como lo son Nescafé o Great Value, sino también busca crear un comercio justo en beneficio de las y los productores mexicanos mientras ofrece un producto natural, saludable y con ganancias que benefician directamente a las comunidades.

María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, afirmó que Café Bienestar está hecho con 100 por ciento café mexicano, no contiene aditivos, edulcorantes y libre de saborizantes y colorantes por igual.