Retiran de tiendas el café instantáneo Clover Valley por posible presencia de vidrio

La cadena minorista Dollar General está retirando del mercado varios lotes del café instantáneo Clover Valley, en Estados Unidos, debido a la posible presencia de fragmentos de vidrio, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Café instantáneo con posibles fragmentos de vidrio

El retiro por posible presencia de vidrio afecta a envases de 8 onzas de café instantáneo Clover Valley con los siguientes datos:

UPC: 876941004069

Lotes: L-5163 y L-5164 (con fecha de caducidad 13/12/2026) y L-5165 (14/12/2026)

Los números de lote y la fecha de consumo preferente se encuentran impresos en el cuello del frasco.

Este café fue vendido del 9 al 21 de julio de 2025 exclusivamente en tiendas Dollar General de más de 40 estados de Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Florida y Nueva York.

Riesgos para la salud por el café instantáneo Clover Valley

De acuerdo con la empresa, la alerta surgió luego de que un cliente notificara sobre la posible contaminación del café instantáneo. La ingesta de vidrio puede causar daños en dientes, cortes en boca y garganta, o incluso perforaciones intestinales. Hasta ahora no se han reportado lesiones ni enfermedades.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Los clientes que compraron el café instantáneo Clover Valley deben dejar de consumirlo de inmediato y desecharlo. Dollar General ofrece:

Reembolso completo (incluyendo impuestos).

Contacto vía correo en customercare@dollargeneral.com o al 1-888-309-9030, disponible todos los días de 6:00 a.m. a 1:00 a.m. (hora del centro de EE. UU.).

El retiro se realiza con conocimiento de la FDA y la compañía señaló que continúa investigando el origen del problema.

