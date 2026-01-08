Café Tacvba pide retirar su música de Spotify en protesta; la plataforma le responde

La banda mexicana Café Tacvba solicitó formalmente el retiro de su catálogo de música de Spotify, en una acción liderada por su vocalista Rubén Albarrán.

A través de sus redes sociales Albarrán confirmó que Café Tacvba entregó cartas tanto a Universal Music México como a Warner Music México, disqueras con los derechos de explotación de su música, para pedir que el catálogo de la agrupación sea bajado de Spotify.

El cantante señaló como argumentos “las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, la utilización de un royalty pool injusto, regalías de miseria y la utilización de inteligencia artificial”, y sostuvo que “la música debe tener significado, apoyar a los pueblos y darles fuerza”.

Entre las razones expuestas por Albarrán, el vocalista de Café Tacvba citó el modelo de distribución de regalías de Spotify, al que calificó como injusto y perjudicial para los artistas, además de señalar la relación indirecta de la plataforma con inversiones en armamento y publicidad vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Nuestras regalías de miseria” y la crítica al uso de inteligencia artificial en detrimento de los músicos fueron parte de los argumentos presentados por el músico para solicitar el retiro del catálogo de Café Tacvba de Spotify. Según Albarrán, “la música debe tener significado y debe apoyar a los pueblos”, en contraste con lo que perciben como prácticas comerciales de la plataforma.

Reacción de la banda y llamado a fans

Más allá de la petición a las disqueras, Café Tacvba invitó a sus seguidores a escuchar su música en otras plataformas o considerar acciones que no financien a Spotify, como parte de una postura crítica más amplia sobre el papel de este tipo de servicios en la industria musical.

La iniciativa de Café Tacvba se suma a una tendencia mayor en la que múltiples artistas han expresado descontento con Spotify por diversos motivos, incluidos los términos de pago de regalías y el uso de tecnología como la inteligencia artificial.

Spotify le responde

Por su parte, la plataforma digital de streaming Spotify rechazó este jueves que la empresa financie acciones bélicas, como afirmó el vocalista del grupo de rock Café Tacvba.