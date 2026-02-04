Se cayó ChatGPT: usuarios reportan fallas hoy 4 de febrero

Usuarios de diversas partes del mundo reportaron una falla técnica en los servicios de OpenAI durante la mañana de este miércoles 4 de febrero. El incidente, que comenzó a ser notificado masivamente en plataformas como DownDetector y redes sociales, impidió el acceso normal a la interfaz de ChatGPT, afectando tanto el procesamiento de consultas como la generación de respuestas en tiempo real.

De acuerdo con los reportes técnicos, la falla se manifiesta principalmente mediante errores de red, tiempos de espera agotados y la imposibilidad de cargar el historial de conversaciones previas. Aunque OpenAI no ha emitido un comunicado detallado sobre el origen del problema, su página de estado oficial indica que se encuentran investigando una latencia elevada y errores en la API que dan soporte a su herramienta de inteligencia artificial.

El impacto de este incidente ha sido global, afectando la productividad de empresas y profesionales que dependen de ChatGPT para sus labores diarias. Los usuarios han recurrido a alternativas como Claude, Gemini y DeepSeek mientras se restablece la normalidad en el servicio, el cual comenzó a presentar intermitencias cerca de las 9:00 horas (tiempo del Centro de México).

Antecedentes de inestabilidad en servidores de OpenAI

No es la primera vez que el sistema presenta una falla de esta magnitud en el primer trimestre del año. Con el aumento exponencial de usuarios activos, la infraestructura de OpenAI ha enfrentado desafíos de escalabilidad. Analistas tecnológicos sugieren que estas interrupciones suelen estar ligadas a actualizaciones profundas en sus modelos de lenguaje o a picos imprevistos en el tráfico global que saturan los nodos de procesamiento.

Las estadísticas de Google Trends muestran un incremento súbito en búsquedas relacionadas con “errores en IA” y “estado de servidores de OpenAI”. Hasta el momento, la compañía ha logrado mitigar parcialmente los errores en la versión de escritorio, aunque la aplicación móvil continúa presentando dificultades para autenticar cuentas y procesar comandos de voz.

Se recomienda a los usuarios evitar el envío repetitivo de solicitudes para no congestionar más los servidores. Los expertos sugieren limpiar la memoria caché del navegador o intentar el acceso mediante una conexión VPN como medidas paliativas, aunque la solución definitiva depende exclusivamente de los ingenieros de la plataforma en San Francisco.

