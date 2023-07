Caída del dólar no impacta al turismo en Los Cabos

En 2023, el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar, con un tipo de cambio alrededor de 16.86 pesos por dólar. Esto beneficia el costo de importaciones, pero genera preocupación en la industria turística debido a que algunos visitantes podrían preferir destinos con mayor poder adquisitivo.

Durante los primeros cinco meses de 2023, el país recibió 10,744 millones de dólares en divisas internacionales, un aumento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a datos de Sectur.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos, a través de su presidenta ejecutiva Lilzi Orcí Fregoso, indica que, hasta el momento, los desarrollos turísticos no han sufrido afectaciones significativas. Aunque ha habido ajustes en las operaciones de los hoteles, la llegada de turistas al destino no se ha visto comprometida.

“Al principio les preguntaba si les había afectado y me comentaron que no. Ahorita ellos están haciendo ajustes dentro de la misma operación, para que el hotel no tenga tantas ganancias como lo tenía el peso frente al dólar. Esperamos que sigamos así, que no afecte la verdad, todo este año va a estar disminuyendo el dólar de acuerdo con los especialistas”.