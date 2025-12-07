Indignación en redes por caída de estudiante de pesero en CSL (VIDEO)

La comunidad estudiantil y usuarios del transporte público en Cabo San Lucas expresaron su indignación luego de que un joven estudiante cayera de una unidad del transporte público en movimiento, presuntamente empujado por el chofer de la unidad número 35 de la empresa Tracolsa.

El incidente fue registrado y difundido en redes sociales, donde los testigos relataron que el estudiante abordó la unidad en la esquina del restaurante Pollo de Oro, en la calle Morelos, pagando los 8 pesos correspondientes y presentando su credencial de estudiante.

Según el testimonio de la denunciante, el chofer reaccionó de manera agresiva al no recibir el pago completo durante el fin de semana, no devolvió el dinero al joven y lo obligó a descender del vehículo, presuntamente empujándolo. La caída provocó que el estudiante quedara sobre la calle, poniendo en riesgo su integridad ante el tránsito vehicular.

LEE MÁS: Atropellamiento en San José del Cabo deja un hombre sin vida

Tras el incidente, la misma testigo auxilió al joven y lo llevó a su domicilio, ya que se encontraba en estado de shock y temor por lo ocurrido. La grabación del hecho ha generado indignación en redes sociales, donde internautas han solicitado sanciones al conductor e incluso han planteado la posibilidad de denunciarlo por intento de homicidio, dada la gravedad del empujón.

Este hecho refleja una problemática recurrente: estudiantes han reportado anteriormente que algunos choferes de peseros reaccionan de manera hostil cuando no reciben el pago completo durante los fines de semana, a pesar de que muchos jóvenes dependen del transporte público para asistir a actividades académicas o formativas fuera del horario escolar habitual.