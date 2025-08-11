¡Se cayó Facebook! Usuarios reportan errores y fallas HOY 11 de agosto
Usuarios están experimentando un error en Facebook debido a una caída masiva que afecta la plataforma a nivel mundial hoy lunes 11 de agosto. Según reportes, desde aproximadamente 1:05 p. m. (hora del Pacífico mexicano) comenzaron a presentarse fallas en Facebook que impiden publicar, compartir contenido y acceder a perfiles.
¿Hay problemas con Facebook hoy?
Sí. Facebook presenta una caída importante que está causando problemas de conectividad y funcionamiento para cientos de usuarios en México y otras regiones.
¿Por qué Facebook no funciona en estos momentos?
Aunque Facebook no ha dado una explicación oficial, los reportes en tiempo real indican que se trata de una falla técnica que afecta los servidores encargados de gestionar publicaciones y perfiles. El servicio de monitoreo DownDetector muestra un aumento significativo en reportes de errores relacionados con la carga y la interacción dentro de Facebook.
¿Por qué Facebook no funciona?
La caída y los errores en Facebook se deben probablemente a problemas internos en sus sistemas, que impiden que los usuarios puedan realizar acciones básicas como publicar estados, compartir publicaciones o actualizar sus perfiles. Estos problemas técnicos suelen solucionarse en horas, pero hasta ahora no hay un pronóstico oficial.
Muchos usuarios están usando otras redes sociales como X (antes Twitter) para compartir su experiencia y confirmar que no están solos enfrentando este problema.
Recomendaciones para usuarios afectados
-
Consultar plataformas como DownDetector para verificar el estado del servicio.
-
Evitar recargar repetidamente la aplicación o página web para no saturar más los servidores.
-
Guardar cualquier contenido importante fuera de Facebook para prevenir pérdidas.
-
Estar pendiente de anuncios oficiales sobre la resolución del problema.