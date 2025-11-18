Caída global de Cloudflare exhibe nuevamente la fragilidad digital

La caída masiva de los servicios de Cloudflare este martes 18 de noviembre evidenció, una vez más, la profunda dependencia mundial de las plataformas digitales para trabajar, informarse y realizar actividades cotidianas. Desde temprano, usuarios de distintos países detectaron que aplicaciones como X, ChatGPT, Spotify, Discord o League of Legends simplemente habían dejado de funcionar, provocando un apagón tecnológico con impacto global.

El incidente tomó fuerza cuando miles de personas reportaron que X —la red propiedad de Elon Musk— no cargaba publicaciones ni permitía ingresar a la plataforma. La falla se replicó en otros servicios de alta demanda, especialmente ChatGPT, que mostró el mensaje “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar”, señal clara de que el problema se originaba en la infraestructura de Cloudflare.

La empresa estadounidense, que opera como una capa de seguridad, rendimiento y distribución de contenido para gran parte de la web mundial, reconoció de inmediato una “degradación interna del servicio” que estaba afectando a múltiples clientes. Su comunicado inicial advirtió que los restablecimientos serían intermitentes mientras su equipo trabajaba en identificar el origen y aplicar una solución.

La situación se agravó cuando incluso Downdetector —plataforma que reporta fallas de servicios digitales— dejó de funcionar momentáneamente, imposibilitando a los usuarios conocer el alcance del apagón. Al volver en línea, el portal confirmó un repunte inusual de reportes asociados a Cloudflare y detalló que algunos sitios recuperaban el servicio por minutos antes de caer nuevamente.

A medida que avanzaba la mañana, servicios como Canva, Fotojet y videojuegos online comenzaron a sumar reportes de fallas. Aunque no todos registraron el mensaje de bloqueo asociado a Cloudflare, la intermitencia afectó su funcionalidad básica. Gamers de League of Legends, por ejemplo, no pudieron ingresar a partidas o conectarse a los servidores habituales.

Hacia las 07:00 horas (tiempo del Centro de México), Cloudflare informó que había identificado la causa raíz del incidente y estaba implementando una corrección. Para las 08:42 horas, la empresa aseguró que la solución ya estaba desplegada y que el servicio debía estar restableciéndose globalmente, aunque seguirían monitoreando para evitar recaídas.

Este episodio ocurre apenas días después de una interrupción masiva de Amazon Web Services (AWS), que dejó fuera de operación a aplicaciones como Snapchat, Fortnite, Duolingo, Zoom y Roblox. Ambos eventos reavivaron las advertencias de especialistas como Junade Ali, del Institution of Engineering and Technology del Reino Unido, quien señala que la dependencia de unos pocos proveedores extranjeros “plantea retos profundos” para la estabilidad de la infraestructura digital mundial. Analistas financieros como Michael Hewson coinciden, subrayando que externalizar servicios críticos a un grupo reducido de compañías puede generar vulnerabilidades de alcance global.

