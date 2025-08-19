Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre caída durante presentación (Video)

Jorge Hernández, legendario vocalista de Los Tigres del Norte, sufrió una aparatosa caída mientras se encontraba sobre el escenario durante una presentación reciente. El incidente ocurrió la noche del sábado en medio de un show que formaba parte de la gira internacional de la agrupación norteña.

Testigos presenciales captaron el momento exacto en el que Hernández tropezó con un cable y perdió el equilibrio mientras interpretaba uno de los clásicos del grupo. El percance preocupó inicialmente a los asistentes, ya que el cantante permaneció en el suelo unos segundos antes de ser auxiliado por miembros del staff.

Afortunadamente, la caída no tuvo consecuencias graves, y poco después el propio Jorge, de 71 años, volvió a ponerse de pie, provocando aplausos del público. Más tarde, mediante un breve comunicado en redes sociales, el grupo confirmó que su vocalista se encuentra bien de salud, aunque seguirá bajo observación médica por precaución. “Gracias por su preocupación y cariño.

Jorge está bien y descansando”, publicó la cuenta oficial de Los Tigres del Norte.

El grupo tiene previsto continuar con su gira, aunque no se descartan posibles ajustes en las próximas fechas dependiendo de la evolución del cantante.

Los Tigres del Norte son considerados una de las agrupaciones más importantes de la música regional mexicana, y Jorge Hernández ha sido su líder desde sus inicios, consolidándose como un ícono del género.