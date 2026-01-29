Alcalde de Cajeme, Sonora, denuncia campañas negras y amenazas

En Sonora, el alcalde de Cajamar, Javier Lamarque, denuncia ser blanco de señalamientos y “campañas negras” en un contexto de disputa política local, al tiempo que rechaza cualquier vínculo de protección a un elemento de seguridad pública con presuntos nexos criminales, situación que reaviva el debate rumbo a la gobernatura de Sonora.

El edil sostiene que las acusaciones incluyen advertencias y ataques mediáticos, los cuales atribuye a intereses políticos. Afirma que en su administración no existe tolerancia a conductas indebidas y subraya que no se protege a nadie que incumpla su responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

De acuerdo con el propio Javier Lamarque, una de las hipótesis que explica los ataques es su manifestación pública de buscar la candidatura a la gobernatura. Considera que este tipo de procesos suelen detonar “campañas negras” y anticipa que podrían intensificarse conforme avance el escenario electoral en Sonora.

El alcalde enfatiza que su postura es de cero impunidad y que cualquier elemento de seguridad pública que actúe de manera incorrecta deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Enfatiza que la prioridad de su gobierno municipal es la protección de la ciudadanía.

En medio de la coyuntura, el caso se suma a otros episodios recientes que mantienen la atención sobre la seguridad y la política en la entidad, donde incluso hechos ajenos como un accidente aéreo han incrementado la sensibilidad social frente a la actuación de las autoridades.

Finalmente, Lamarque asegura que su equipo está preparado para enfrentar más ataques y reitera que continuará su labor pública mientras avanza el proceso político que definirá el futuro de la gobernatura en Sonora.