Cajita Feliz de BTS en McDonald’s: fecha de lanzamiento, precio y juguetes en México

¡Atención ARMY! McDonald’s anunció oficialmente que la Cajita Feliz de BTS llegará a México este 3 de septiembre de 2025, en colaboración con los personajes TinyTAN, las versiones animadas y adorables de los siete integrantes de la banda surcoreana.

¿Cuándo estará disponible la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s México?

La cadena confirmó a través de redes sociales que la McDonald’s Cajita Feliz BTS será parte de un lanzamiento global a partir del 3 de septiembre. México forma parte de la lista de países seleccionados, junto con Argentina, Perú, Ecuador, Nicaragua y más de América Latina.

Se trata de una edición limitada, por lo que los juguetes estarán disponibles solo por unos días, hasta agotar existencias.

¿Qué incluye la Cajita Feliz de BTS y TinyTAN?

En esta nueva colaboración, cada Cajita Feliz incluirá uno de los siete juguetes coleccionables de TinyTAN, inspirados en los miembros de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Estos personajes atraviesan una “Magic Door” (puerta mágica) que los conecta con el mundo real, transmitiendo mensajes de energía positiva y amor, lo que ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo.

Precio de la Cajita Feliz de BTS en México

El costo de la Cajita Feliz de McDonald’s BTS ronda entre 109 y 119 pesos mexicanos, dependiendo de la sucursal. Incluye el menú infantil (hamburguesa o McNuggets, acompañados de jugo o agua, además de papas o yogur) y el juguete exclusivo.

Las colaboraciones de McDonald’s y BTS

No es la primera vez que la famosa cadena de comida rápida y BTS trabajan juntos. En 2021 lanzaron la “BTS Meal”, una comida especial que agotó existencias en varios países. Ahora, con la llegada de TinyTAN a la Cajita Feliz, McDonald’s busca repetir el fenómeno, esta vez en versión coleccionable.

Detalles de la Cajita Feliz de BTS en McDonald’s

Lanzamiento: 3 de septiembre de 2025.

Disponibilidad: México y otros países de Latinoamérica.

Juguetes: 7 figuras de TinyTAN inspiradas en BTS.

Precio estimado: entre 109 y 119 pesos.