Calcinan a maestra en el sur de Veracruz; detienen a su hija y yerno, ambos menores

Autoridades estatales confirmaron el hallazgo del cuerpo calcinado de una maestra en el sur de Veracruz, y la detención de dos menores de edad —su hija y su yerno— como presuntos responsables del crimen, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La víctima fue identificada como Martha Pérez González, de 53 años, maestra en el jardín de niños “Leopoldo Lagunes”, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en un tramo de la carretera antigua Agua Dulce–Rabasa, en la colonia Kilómetro Dos.

Hallazgo y detención de los presuntos responsables

Vecinos alertaron a las autoridades sobre un cuerpo sin vida frente a un domicilio particular, lo que provocó una rápida movilización de elementos policiacos. Tras el levantamiento del cuerpo, las corporaciones identificaron un vehículo propiedad de la maestra calcinada y, después de un operativo, interceptaron la unidad en la congregación de Tonalá.

En el automóvil viajaban la hija de la maestra, de 15 años, y su yerno, de 16, quienes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público en Coatzacoalcos para el deslinde de responsabilidades.

Investigación y línea de indagatoria

Aunque las autoridades no han publicado un móvil oficial del feminicidio, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar si hubo planificación en el ataque que terminó con la maestra calcinada.

Personal de Servicios Periciales trabajó en el lugar del hallazgo y en el domicilio de la víctima, donde se localizaron indicios de violencia y manchas hemáticas, lo que sugiere que la agresión pudo haberse cometido dentro de la casa antes de que el cuerpo fuese trasladado y calcinado cerca de la carretera.

El caso ha generado atención en la región por la violencia extrema del crimen, mientras que la FGE ha señalado que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y presentar cargos conforme a derecho.

Esta investigación se suma a otros casos de violencia contra maestras y mujeres en Veracruz, donde las autoridades enfrentan el reto de atender y prevenir hechos de alto impacto social.

