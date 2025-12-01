Calculadora de puntos definirá al campeón de Fórmula 1 en Abu Dhab

Una definición histórica en la Fórmula 1

Abu Dhabi.– El título mundial de Fórmula 1 2025 se decidirá en la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, con tres pilotos en la pelea: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Es la primera vez desde 2010 que tres contendientes llegan con opciones matemáticas a la cita final, lo que convierte la definición en un auténtico ajedrez de puntos y desempates.

Lee más: Toluca avanza a semifinales tras empate sin goles con el FC Juárez

Clasificación antes de la última carrera

Tras el Gran Premio de Catar, la tabla coloca a:

Lando Norris como líder con 408 puntos .

como líder con . Max Verstappen en segundo lugar con 396 puntos .

en segundo lugar con . Oscar Piastri en tercero con 392 puntos.

Con solo 25 unidades en juego y sin bonificación por vuelta rápida, cada posición en la pista puede cambiar el destino del campeonato.

Escenarios para cada piloto

Norris depende de sí mismo. Si termina en el podio (1º, 2º o 3º), será campeón sin importar lo que hagan sus rivales. Incluso con un 4º o 5º lugar, aseguraría el título siempre que Verstappen no gane. En escenarios más ajustados, los criterios de desempate (victorias, segundos y terceros puestos) podrían ser decisivos.

depende de sí mismo. Si termina en el podio (1º, 2º o 3º), será campeón sin importar lo que hagan sus rivales. Incluso con un 4º o 5º lugar, aseguraría el título siempre que Verstappen no gane. En escenarios más ajustados, los (victorias, segundos y terceros puestos) podrían ser decisivos. Verstappen está obligado a ganar o terminar 2º, esperando que Norris falle. El neerlandés no puede aspirar al campeonato si queda 4º o peor. En caso de empate en puntos, los segundos lugares acumulados por Norris lo favorecen frente al tricampeón.

está obligado a ganar o terminar 2º, esperando que Norris falle. El neerlandés no puede aspirar al campeonato si queda 4º o peor. En caso de empate en puntos, los segundos lugares acumulados por Norris lo favorecen frente al tricampeón. Piastri es quien más debe arriesgar. Necesita ganar y que tanto Norris como Verstappen tengan un mal resultado. Si termina 2º, solo podría ser campeón si Norris cae al 10º lugar y Verstappen no supera el 4º puesto, aunque en ese escenario el desempate podría favorecer a sus rivales.

La calculadora de escenarios

La creación de esta calculadora se inspira en herramientas de simulación que la comunidad de Fórmula 1 ha desarrollado con lenguajes como Python y modelos de Monte Carlo.

Su objetivo es mapear todas las combinaciones posibles y aplicar las reglas de puntuación y desempate con rigor, mostrando cómo cada movimiento en la pista puede definir al nuevo campeón del mundo.

Un cierre vibrante de temporada

Finalmente, el Gran Premio de Abu Dhabi promete ser una de las definiciones más emocionantes de los últimos años. Tres pilotos, un solo título y una calculadora que puede cambiar la historia de la Fórmula 1.