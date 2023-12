Calcularon mal el presupuesto 2023: Rigoberto Mares

La Paz. – El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la ampliación por más de 3,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2023. Esto molestó al grupo opositor, cuyos integrantes votaron en contra de la solicitud del Ejecutivo.

El diputado Rigoberto Mares Aguilar, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que la Secretaría de Finanzas y Administración calculó mal el presupuesto de 2023. Mencionó que esto es reflejo de la mala planeación, el ejercicio ineficiente del gasto y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas.

Agregó que él votó en contra de la propuesta de la ampliación presupuestal porque, según sus palabras, sería cómplice del despilfarro y mala administración de los recursos públicos que pertenecen a todas y todos los sudcalifornianos.

“Ahora en qué se los gastan y eso es lo que nosotros también señalamos, son tres mil millones de pesos ¿Dónde están? Yo no los veo. Por ejemplo aquí en nuestra ciudad no se ve una mejoría en las calles, no veo muchas más pavimentaciones salvo una que otra muy específica, no se nota y es más, ellos de hecho en su argumentación dicen que prácticamente todo se va a insumos, se va a compra de bienes inmuebles, se va a intangibles, es decir cosas que no sé tocan a gasto administrativo, 3 mil millones de pesos”.