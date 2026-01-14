Días que cerrarán los bancos en México en 2026, según el calendario bancario de la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM) han confirmado el calendario de días inhábiles para el sector financiero durante el 2026 y el hay uno que está a punto de llegar.

Los usuarios deberán anticipar sus movimientos, ya que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones en ventanilla en diversas fechas debido a los días de descanso obligatorio marcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y festividades religiosas de gran relevancia en México.

El calendario bancario 2026 contempla puentes oficiales que obligan a las familias mexicanas y trabajadores planificar sus finanzas. Es fundamental recordar que, aunque las sucursales cierren, los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca por internet mantendrán su operación habitual las 24 horas del día para garantizar el acceso a servicios básicos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los días que los bancos permanecerán cerrados en 2026 incluyen el lunes 2 de febrero (por el día de la Constitución Mexicana), el lunes 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez), así como el jueves 2 y viernes 3 de abril por Semana Santa.

El segundo semestre de 2026 también presenta cierres significativos. El miércoles 16 de septiembre se suspenderán labores por la Independencia de México. En noviembre, los bancos cerrarán el lunes 2 de noviembre (Día de Muertos) y el lunes 16 de noviembre, este último en conmemoración de la Revolución Mexicana.

En el ámbito bancario, se suma una fecha exclusiva: el 12 de diciembre, día en que se celebra el Día del Empleado Bancario, sumándose al cierre por la Virgen de Guadalupe.

El año cerrará con el asueto del viernes 25 de diciembre por Navidad, completando así el ciclo de suspensiones del sistema financiero mexicano.

Medidas a tomar en cuenta por los cierres bancarios que habrá en 2026

Estas fechas son críticas para el flujo de efectivo y la realización de trámites presenciales que no pueden ejecutarse de forma digital. En años anteriores, la falta de previsión en estas fechas ha generado saturación en cajeros automáticos, por lo que se recomienda realizar retiros o pagos con antelación.

Fechas clave para el sistema financiero y trabajadores

Para dar un mayor contexto, es importante señalar que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) vigila que los trabajadores que laboren en días de descanso obligatorio reciban un pago triple.

Finalmente, se recuerda a la población que las únicas instituciones que suelen operar los 365 días del año, como Banco Azteca, mantendrán sus horarios habituales.

Sin embargo, para el resto del sistema, es imperativo revisar el calendario para evitar contratiempos en el pago de créditos, servicios o transferencias interbancarias que podrían verse reflejadas hasta el siguiente día hábil.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO