Anuncian calendario 2026 de la Beca Rita Cetina en Baja California Sur

La Delegación de Bienestar en Baja California Sur dio a conocer el calendario de registro 2026 de la Beca Rita Cetina, uno de los programas más importantes de apoyo económico para estudiantes de primaria en escuelas públicas.

El registro se realizará en dos etapas para facilitar el trámite y evitar saturaciones. La primera fase comenzará en enero de 2026 y estará destinada a alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria. La segunda etapa arrancará en septiembre y será para estudiantes de 1°, 2° y 3° grado.

La delegada de Bienestar, Yanssen Weichselbaum, explicó que la Beca Rita Cetina complementa los apoyos universales que ya se otorgan a adultos mayores, jefas de familia y estudiantes de otros niveles educativos:

“En enero iniciará el registro para los grados cuarto, quinto y sexto. En septiembre, será para primero, segundo y tercero. Para 2026 continuamos con las becas de primaria, siguiendo la Beca Rita Cetina que se entregó en 2025.”

El proceso de inscripción será totalmente digital y requerirá que madres, padres o tutores cuenten con una cuenta Llave MX, la identidad digital oficial del Gobierno de México, para acceder al portal de registro.

El programa ofrece un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos por familia, con un monto adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito, lo que permite que las familias con más de un estudiante de primaria incrementen el beneficio.