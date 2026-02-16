Calendario de pagos de las Becas Rita Cetina en BCS: Todo lo que debes saber

La Coordinación de Becas para el Bienestar en Baja California Sur, encabezada por el maestro Esteban Beltrán Cota, anunció oficialmente el calendario de pagos para el bimestre enero-febrero 2026. Los depósitos de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria comenzarán este lunes 16 de febrero, organizados por la letra inicial del primer apellido para evitar saturaciones en el Banco del Bienestar. Este esfuerzo coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca garantizar que el recurso llegue de forma directa a las familias sudcalifornianas.

De acuerdo con la información oficial, los beneficiarios de secundaria recibirán un monto de 1,900 pesos, más un adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en el mismo nivel educativo. El proceso de dispersión se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, cubriendo la totalidad del abecedario. Es fundamental que los tutores verifiquen su día correspondiente, aunque el titular de la oficina de representación recordó que el dinero permanece seguro en la cuenta y no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito.

Además del tema de pagos, la dependencia informó sobre el inicio de las asambleas informativas para la beca de apoyo a uniformes y útiles escolares destinada a alumnos de primaria. Estas reuniones, que impactarán a más de 50,000 personas en todo el estado, comenzarán el 23 de febrero en zonas rurales y el 26 de febrero en Cabo San Lucas. En la zona urbana de La Paz, la atención se realizará de manera virtual para agilizar los procesos de registro.

El despliegue logístico en Baja California Sur enfrenta un reto mayúsculo con la atención de 412 primarias, de las cuales 148 serán atendidas de forma virtual. Esta estrategia busca optimizar el tiempo de la Coordinación Nacional de Becas, liderada por Julio León Trujillo, pero requiere que los padres de familia estén atentos a las convocatorias de sus planteles para obtener el material de registro. Se enfatizó que el registro consta de dos etapas: una realizada por el tutor y otra por la institución educativa, por lo que la comunicación escuela-padres será vital para el éxito del trámite.

Un punto crítico mencionado en la rueda de prensa es el rezago de tarjetas bancarias. Tan solo en La Paz, existen 1,662 plásticos sin recoger, mientras que en Cabo San Lucas la cifra asciende a 1,995. Las autoridades instaron a los beneficiarios a acudir a las sedes de San José Viejo (San José del Cabo) y el Cerro del Timbre (Cabo San Lucas) para reclamar sus medios de pago. Cabe destacar que quienes recibieron su tarjeta en enero de 2026 podrían ver reflejados sus pagos retroactivos de meses anteriores, mientras que para los niveles de preparatoria y universidad, los depósitos se regularizarán hasta el mes de abril debido al proceso de carga de matrícula.

Finalmente, se advirtió a la ciudadanía sobre los fraudes detectados en procesos anteriores. La Coordinación de Becas reiteró que todos los trámites son gratuitos y que la información oficial solo se distribuye a través de sus canales verificados. Ante cualquier duda sobre tarjetas vencidas o falta de depósitos, las oficinas de representación en el estado permanecen abiertas para asesoría personalizada.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/