CBPC anuncia el calendario oficial de la Serie del Caribe 2026 que será en Guadalajara, Jalisco

“Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026“, así fue el anuncio que este sábado 27 de diciembre emitió en sus redes sociales la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).
La edición número 68 de la Serie del Caribe, que se realizará del 1 al 7 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, ha presentado un formato inédito que contará con dos escuadras anfitrionas.
Según informó la CBPC, el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco será el epicentro donde los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá medirán fuerzas ante los representantes locales: México Rojo (campeón de la Liga ARCO) y México Verde (subcampeón del circuito).
Este anuncio, coordinado por la CBPC y el Comité Organizador Jalisco 2026, ratifica a Guadalajara como la sede emergente tras la imposibilidad de realizar el torneo en Venezuela debido a tensiones políticas ajenas al deporte.
La elección de la Serie del Caribe 2026 en “Perla Tapatía” garantiza un entorno de primer nivel en un inmueble con capacidad para 16,500 aficionados, el cual ya ha probado su valía al albergar eventos de talla mundial como el Clásico Mundial de Béisbol y el Premier.
Fechas importantes de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara
Las hostilidades en el diamante comenzarán el domingo 1 de febrero con una cartelera de alarido, donde México Verde debutará frente a Puerto Rico a las 13:00 horas, seguido por la ceremonia inaugural y el choque estelar entre México Rojo y República Dominicana a las 19:30 horas.
Esta fase preliminar, bajo el formato de “todos contra todos”, se extenderá hasta el 5 de febrero, ofreciendo dos encuentros diarios para el deleite de la fanaticada al “rey de los deportes”.
Uno de los momentos más esperados de la ronda clasificatoria ocurrirá el miércoles 4 de febrero, cuando se produzca el choque de titanes entre los dos equipos mexicanos, México Verde y México Rojo.
La estructura del calendario, diseñada por la CBPC, otorga jornadas de descanso rotativas para cada nación, asegurando que Panamá, Puerto Rico y Dominicana mantengan el brazo fresco antes de buscar su boleto a la siguiente etapa.
El viernes 6 de febrero se disputarán las semifinales entre los cuatro mejores clasificados, con una logística que prioriza la asistencia local: si al menos un equipo mexicano avanza, su duelo será forzosamente en el horario nocturno.
De acuerdo con el reglamento del torneo, el primer lugar se enfrentará al cuarto, mientras que el segundo y tercer puesto chocarán por el derecho a disputar la corona caribeña.
El clímax de esta fiesta beisbolera tendrá lugar el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas, momento en que los ganadores de las semifinales se vean las caras en la Gran Final por el cetro de la Serie del Caribe 2026.
La CBPC, institución que desde 1949 vela por el desarrollo de la pelota invernal, apuesta por Jalisco para entregar un espectáculo inolvidable que reafirme el prestigio del torneo más importante de nuestra región.
