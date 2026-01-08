Calendario oficial de pagos Bienestar 2026: Fechas por apellido bimestre enero-febrero

El Gobierno de México dio a conocer el calendario oficial de pagos de los Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, estableciendo un esquema de depósitos de dinero escalonados basado en la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes.

La dispersión de los recursos comenzó formalmente este lunes 5 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28 de enero, según la programación validada por la Secretaría de Bienestar. Este mecanismo tiene como objetivo ordenar la entrega de los apoyos económicos y evitar la saturación en las sucursales del Banco del Bienestar durante el arranque del año, una temporada de alta demanda financiera.

Las autoridades han reiterado que, a partir del día asignado en el calendario, las familias beneficiarias pueden disponer libremente de su dinero utilizando su tarjeta bancaria, sin la obligación de acudir a retirar el efectivo el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en su cuenta.

Fechas de depósito según la letra del apellido

El calendario aplica de forma unificada para todos los programas sociales, incluyendo la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y el programa de Madres Trabajadoras. Debido al volumen del padrón, algunas letras cuentan con dos días asignados para el cobro.

La programación oficial para enero de 2026 es la siguiente:

A: lunes 5

lunes 5 B: martes 6

martes 6 C: miércoles 7 y jueves 8

miércoles 7 y jueves 8 D, E, F: viernes 9

viernes 9 G: lunes 12 y martes 13

lunes 12 y martes 13 H, I, J, K: miércoles 14

miércoles 14 L: jueves 15

jueves 15 M: viernes 16 y lunes 19

viernes 16 y lunes 19 N, Ñ, O: martes 20

martes 20 P, Q: miércoles 21

miércoles 21 R: jueves 22 y viernes 23

jueves 22 y viernes 23 S: lunes 26

lunes 26 T, U, V: martes 27

martes 27 W, X, Y, Z: miércoles 28

Recomendaciones sobre el pago de la Pensión Bienestar

La Secretaría de Bienestar exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar caer en desinformación o fraudes. Se recuerda a los beneficiarios que la entrega de estos apoyos es directa, sin intermediarios y no requiere de pagos o trámites adicionales para su liberación.

Con esta dispersión, se activa uno de los pilares de la política social federal para 2026, garantizando un ingreso básico a los sectores prioritarios desde los primeros días del año. Cualquier ajuste en las fechas será comunicado oportunamente por los medios institucionales del Gobierno de México.

