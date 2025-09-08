Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

BCS

Descubre el emocionante calendario turístico de BCS en septiembre 2025

BCS celebra en septiembre 2025 el VI Aniversario de las Cabalgatas y Fiestas Patrias con torneos y festivales en cada municipio.
Carlos Cisneros
8 septiembre, 2025
Calendario turístico en BCS

Foto: SETUE

Baja California Sur prepara un mes vibrante de celebraciones que fusionan tradición y aventura. El VI Aniversario de la Declaratoria de las Cabalgatas Sudcalifornianas domina el calendario del 10 al 25 de septiembre, con eventos en todos los municipios que atraen a turistas y locales por igual.

Este hecho resalta el patrimonio ecuestre de la región y coincide con las Fiestas Patrias, que inundan las calles de música y gastronomía. Autoridades estatales esperan un flujo masivo de visitantes, impulsado por torneos de pesca y festivales culturales que potencian el turismo local.

Con el inicio de septiembre, la región se prepara para recibir a miles de entusiastas que buscan vivir experiencias únicas.

¿Qué eventos habrá en BCS en septiembre?

La tierra sudcaliforniana contará con diversidad de eventos en cada municipio del estado:

La Paz:

  • Carrera UTY Kids junto a Don Viejo: 7 de septiembre
  • Concierto Mariachi Juvenil de la Escuela de Música del Estado: 15 de septiembre
  • Fiestas Patrias en El Peseadero: 16 de septiembre
  • Noches de Paellas en el Paseo de los Buenos Vistas: 19 de septiembre
  • Festival Sudcalifornia y Torneo Sudcalifornia: 20 de septiembre

Mulegé:

  • VI Aniversario de la Declaratoria de las Cabalgatas Sudcalifornianas: 10 al 25 de septiembre
  • Torneo de Pesca Campó René 2025: 12 al 14 de septiembre
  • Gran Fiesta Gastronómica Abrejos del Mar: 13 de septiembre
  • Gran Torneo de Pesca Bocana Aventuras: 19 al 21 de septiembre

Los Cabos:

  • VI Aniversario de la Declaratoria de las Cabalgatas Sudcalifornianas: 10 al 25 de septiembre
  • Festival de las Cabalgatas Sudcalifornianas: 25 de septiembre

Loreto:

  • Lengua Cultural Septiembre: 6 al 9 de septiembre
  • Fiestas Patrias: 15 al 16 de septiembre
  • VI Aniversario de la Declaratoria de las Cabalgatas Sudcalifornianas: 10 al 25 de septiembre

Comondú:

  • Torneo de Pesca de Orilla Los Amigos: 3 de septiembre
  • Torneo de Pesca Pacífico Tuna 2025: 26 al 27 de septiembre
  • Baja Series Comondú: 28 de septiembre

Este septiembre, Baja California Sur se convierte en el escenario perfecto para vivir momentos inolvidables, donde cada evento teje la historia y el alma de esta tierra mágica.

