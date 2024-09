Calidad del agua en Cabo San Lucas aún no es apta para nadar

A pesar de que la mayoría de las playas públicas del municipio de Los Cabos ya han sido limpiadas tras el paso de la tormenta tropical “Ileana”, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) informó que desde el pasado domingo los balnearios del destino operan con normalidad.

Sin embargo, debido al gran volumen de desechos arrastrados por los arroyos hacia el mar, la calidad del agua no es óptima, lo que llevó a la dependencia a colocar banderas rojas para evitar incidentes entre los bañistas.

Así lo señaló en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México el coordinador de Zofemat en Cabo San Lucas, Manuel Cortés Ávila.

“Ya quedaron prácticamente limpias, pero no tenemos nada que afecte el uso de las playas; ya están abiertas y se cerraron nada más el día de la lluvia que fue el sábado. El domingo ya operó con actividad normal, nosotros dejamos lo que son las banderas rojas por la cuestión de la calidad del agua. Ese es un tema que no nos corresponde a nosotros, solo indicamos que no es de la mejor calidad el agua para los bañistas por los arrastres que hacen las lluvias”.