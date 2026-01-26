Calidad del agua, eje del nuevo impulso a playas certificadas en Los Cabos

La Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en Los Cabos mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del estado para reforzar los análisis de calidad del agua en playas, como parte de las acciones para conservar y ampliar las certificaciones internacionales Blue Flag, informó su titular, Rafael Álvarez Munguía.

El funcionario explicó que, tras un estudio de mercado, ya se identificaron áreas de oportunidad y playas con potencial de certificación, lo que representa un reto importante para el laboratorio del Gobierno del Estado, debido al crecimiento en el número de muestreos. En ese contexto, indicó que se sostuvo una reunión puntual con autoridades de Salud para garantizar resultados confiables y oportunos.

“Ya identificamos por un estudio de mercado muy puntuales nuestras áreas de oportunidad, nuestras playas que vamos a tener próximamente que son casi más de 12 para decirlo así. Entonces es todo un reto para el laboratorio de gobierno del Estado… y vamos a trabajar en conjunto para que los resultados del laboratorio de nuestras aguas sean lo más viable posible, la realidad posible, pero que tengamos una agilidad para poder entregar estos resultados no a más tardar del 31 de este mes a Blue Flag Internacional”, expresó.

Álvarez Munguía subrayó que este esfuerzo cobra mayor relevancia en un contexto internacional donde algunos países de América Latina han perdido certificaciones Blue Flag, lo que obliga a redoblar el trabajo para mantener los estándares. En contraste, señaló que México y particularmente Los Cabos buscan consolidarse a nivel mundial, avanzando en competitividad y calidad de playas, con la meta de colocarse entre los destinos líderes en certificaciones internacionales.

Respecto a las playas que podrían incorporarse próximamente al programa, el coordinador municipal señaló que los nombres se darán a conocer una vez que concluya la evaluación del comité; no obstante, adelantó que San José del Cabo será una prioridad dentro de esta estrategia.

“Le vamos a dar mucha fuerza a San José del Cabo porque al final nuestras certificaciones, la más fuerte es el Cabo San Lucas, el corredor entre San Lucas y San José y pocas playas San José. Vamos a fortalecer las playas josefinas”, indicó.

Finalmente, confió en que el trabajo realizado por el personal de ZOFEMAT permita que más playas del municipio, especialmente en la zona josefina, aprueben las evaluaciones internacionales, fortaleciendo la proyección de Los Cabos como uno de los destinos con mayor número de playas certificadas y con aspiraciones de liderazgo a nivel mundial.

