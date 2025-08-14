Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 14 de Agosto, 2025
BCS
BCS

Confirman óptima calidad del agua en playa Coromuel tras rumores en redes

Playa Coromuel, en La Paz, está libre de riesgos sanitarios, según COEPRIS. Menos de 10 enterococos por cada 100 ml, cuando la norma permite hasta 200
Tania Plateros
14 agosto, 2025
Playa Coromuel

FOTO: Gobierno de BCS

La playa Coromuel, en La Paz, fue declarada apta para uso recreativo por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), luego de que análisis recientes revelaran niveles de bacterias muy por debajo del límite permitido por la norma mexicana.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Ethna Quiroz León, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) detectó menos de 10 unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua, cifra muy inferior al máximo de 200 que permite la regulación nacional.

La funcionaria recordó que esta playa ya había sido muestreada dos semanas antes del inicio del periodo vacacional de verano en el marco del programa federal “Playas Limpias”, con resultados igualmente favorables. Sin embargo, se decidió realizar una nueva toma de muestras tras la circulación en redes sociales de publicaciones que cuestionaban la calidad del agua.

“El LESP es el único laboratorio en Baja California Sur avalado por el Gobierno de México para este tipo de estudios y cuenta también con certificación de la autoridad sanitaria de Estados Unidos”, subrayó Quiroz León, quien insistió en que los resultados son plenamente confiables.

