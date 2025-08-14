Confirman óptima calidad del agua en playa Coromuel tras rumores en redes

La playa Coromuel, en La Paz, fue declarada apta para uso recreativo por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), luego de que análisis recientes revelaran niveles de bacterias muy por debajo del límite permitido por la norma mexicana.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Ethna Quiroz León, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) detectó menos de 10 unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua, cifra muy inferior al máximo de 200 que permite la regulación nacional.

La funcionaria recordó que esta playa ya había sido muestreada dos semanas antes del inicio del periodo vacacional de verano en el marco del programa federal “Playas Limpias”, con resultados igualmente favorables. Sin embargo, se decidió realizar una nueva toma de muestras tras la circulación en redes sociales de publicaciones que cuestionaban la calidad del agua.

“El LESP es el único laboratorio en Baja California Sur avalado por el Gobierno de México para este tipo de estudios y cuenta también con certificación de la autoridad sanitaria de Estados Unidos”, subrayó Quiroz León, quien insistió en que los resultados son plenamente confiables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.