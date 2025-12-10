California lanza advertencia urgente tras nuevo brote de intoxicación por hongos mortales en la región

Autoridades de salud de California emitieron una alerta urgente tras confirmarse 21 casos de envenenamiento por hongos silvestres, incluyendo niños, y al menos una muerte.

El foco del brote apunta a la especie tóxica Amanita phalloides, conocida como “death cap”, cuyas amatoxinas resisten cualquier tipo de cocción y pueden provocar daño hepático y renal grave.

Las autoridades piden a la población evitar la recolección de hongos durante esta temporada de alto riesgo.

¿Dónde sucedieron los casos de intoxicación por hongos en California?

El California Department of Public Health (CDPH) reportó que, entre mediados de noviembre y principios de diciembre, los centros de control de envenenamientos del estado identificaron 21 casos de intoxicación por hongos silvestres.

Los incidentes se concentran en el condado de Monterey County y en el Área de la Bahía de San Francisco, aunque el riesgo se considera generalizado en todo el estado.

Las autoridades confirmaron al menos una muerte, además de varios pacientes con daño hepático severo; algunos de ellos requieren hospitalización intensiva o incluso evaluación para trasplante de hígado.

Lo que se sabe del hongo “death cap”

El hongo implicado, “death cap”, crece especialmente cerca de árboles de hoja dura y pinos, y tiende a proliferar en épocas de lluvia, lo que coincide con la actual temporada húmeda en California.

Su apariencia y sabor pueden confundirse fácilmente con los de hongos comestibles, lo que ha provocado colectas accidentales.

Según las autoridades sanitarias, cocinar, hervir, secar o congelar estos hongos no elimina sus toxinas, por lo que ningún método de preparación garantiza seguridad.

Los síntomas de intoxicación suelen aparecer entre 6 y 24 horas después del consumo: diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación.

Curiosamente, estos signos pueden disminuir al cabo de un día, dando una falsa sensación de mejoría.

No obstante, entre 48 y 96 horas después de la ingestión pueden desarrollarse complicaciones graves como insuficiencia hepática o renal e incluso la muerte.

Ante este escenario, el CDPH recomienda no recolectar hongos silvestres durante la temporada de riesgo y, en cambio, consumir únicamente hongos adquiridos en comercios confiables.

En caso de sospecha de intoxicación, se sugiere acudir de inmediato a un servicio médico y, de ser posible, llevar una muestra del hongo consumido para facilitar el diagnóstico.