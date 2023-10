Calle desaparece por completo por las lluvias en La Paz

En la Colonia Progreso, en el municipio de La Paz, la calle del mismo nombre ha desaparecido por completo debido a las recientes lluvias, dejando fisuras enormes que comprenden desde las calles Zafiro hasta la calle Arenal.

Vecinos comentan que anteriormente era transitable, pero desde hace tiempo quedó imposible poder circular por estas, desde hace por lo menos 14 años que se apreciaban con ligeras fisuras, pero actualmente parece un arroyo más.

“Ya no se puede transitar, anteriormente sí pasaban carros y motos, se usaba continuamente la calle, pero en este paso de las últimas semanas y meses por las lluvias ha quedado totalmente inutilizable”.

Añadieron que han visto como otras personas depositan residuos como ramas, tazas de baño, escombro y plásticos en una tramó de aproximadamente 240 metros de largo.

Siguen las denuncias por banquetas en mal estado en La Paz

Mencionaron que cada que llueve se forman corrientes de agua que daña aún más el paso, exponiendo a quien circula a daños en automóviles y la misma integridad de las personas.

“Cuando llueve casi no salgo, pero hay veces que si he salido y se pone muy feo, se pone un arroyo con mucha agua que pasa por aquí”.

Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que restablezcan las condiciones de la vialidad y vuelva a ser un lugar seguro.

“Hacemos el llamado a no ser la mejor puede ser el Ayuntamiento, no sé a gobierno para que vengan y se den la vuelta porque, pues realmente quedan intransitables esas calles y no se pueden utilizar para los vecinos”.