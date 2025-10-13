Lluvias dejan calles dañadas; preparan plan de bacheo en Los Cabos

Las intensas lluvias registradas en Los Cabos tras el paso del huracán Lorena y la tormenta tropical Raymond dejaron como saldo calles dañadas y severas afectaciones en la infraestructura vial, lo que ha llevado al Ayuntamiento a preparar un plan emergente de bacheo y reencarpetado.

El alcalde Christian Agúndez Gómez informó que ya se trabaja en la integración de un programa de atención vial, el cual contempla tanto el bacheo de zonas afectadas como la posibilidad de repavimentar calles completas, en especial aquellas con mayor desgaste por tránsito constante o extensión.

“Iniciamos en la misma contingencia meteorológica y vamos a buscar complementarlo esta semana. Vamos a integrar una serie de acciones. Ustedes saben que con las lluvias es imposible poder bachear de la manera adecuada, pero sí va a ser necesario integrar varias direcciones al programa Caza Baches”, expresó el edil.

Asimismo, señaló que ya se están evaluando opciones de reencarpetado o pavimentación con concreto hidráulico en vialidades donde el deterioro es más avanzado.

“Hay algunas calles que son demasiado extensas. Varias de ellas se está reconsiderando el reencarpetado o el poder contar con pavimentación con concreto hidráulico. Esto lo vamos a dar a conocer esta semana, muy probablemente”, indicó.

LEE MÁS:Los Cabos levanta alerta por Raymond y reanuda la venta de alcohol

El objetivo principal del programa es mejorar la movilidad urbana, garantizar la seguridad vial de conductores y peatones, y restaurar las vialidades dañadas por las lluvias en el menor tiempo posible.

Se prevé que en los próximos días se presenten los resultados del diagnóstico técnico, así como el presupuesto que será destinado a estas acciones de mantenimiento vial.