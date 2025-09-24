Aguas negras y baches colapsan calles de Ciudad Constitución; vecinos amenazan con protestar

En redes sociales circulan videos y fotografías que muestran el colapso de varias vialidades en Ciudad Constitución. El punto más grave está en el bulevar Agustín Olachea, donde los vecinos colocaron señalamientos para advertir que el paso está bloqueado por aguas negras.

La colonia Los Olivos también enfrenta problemas. Entre las calles Javier Mina y Galeana, los vecinos reportan derrames que han formado corrientes semejantes a ríos de desechos.

Baches y desechos agravan la situación

Las lluvias recientes dejaron al descubierto múltiples baches. Al combinarse con las aguas residuales, circular por la ciudad se ha vuelto peligroso. En la calle Emiliano Zapata, entre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, los ciudadanos se quejan por el riesgo que representa cruzar este tramo.

En la calle Nicolás Bravo y Cervantes del Río la situación es aún más preocupante. Una alcantarilla estaba obstruida con un balón de futbol y tierra, lo que muestra la falta de mantenimiento del drenaje.

Vecinos critican al gobierno municipal

Medios locales y ciudadanos en redes sociales han señalado al gobierno municipal por no atender la crisis sanitaria ni la movilidad. Las quejas piden acciones urgentes: fumigación, reparación de baches y limpieza de drenajes.

Ante la falta de respuesta, algunos vecinos ya hablan de organizar una manifestación pública. Afirman que la ciudad vive una emergencia que afecta la salud y el día a día de la población.