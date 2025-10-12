Calles intransitables: vecinos de El Tezal alzan la voz tras paso de Raymond

Las lluvias provocadas por el paso del ciclón Raymond volvieron a evidenciar las deficiencias viales en la zona de El Tezal, en Cabo San Lucas. Vecinos denunciaron que varias calles quedaron intransitables, con acumulación de tierra y lodo, lo que representa un riesgo tanto para residentes como para automovilistas que circulan por la zona.

El Consejo Ciudadano de El Tezal, a través de su vocero Justo Couto, expresó su preocupación por la falta de infraestructura urbana, especialmente en calles semipavimentadas y sin drenaje pluvial adecuado.

“Nos encontramos en alerta. Si llegara una tormenta con un poco más de agua —algo frecuente en Los Cabos— las calles se convierten en trampas para quienes no conocen la zona. Con muy poca agua ya vimos las condiciones en que quedan”, señaló.

Por su parte, Diego Sánchez Ortiz, presidente del Consejo Ciudadano, explicó que el problema no sólo afecta a El Tezal, sino que también impacta la carretera Transpeninsular, una vía clave para la movilidad en Cabo San Lucas.

“Cualquier lluvia nos pega fuerte, y la afectación no se queda solo en El Tezal. En la lateral de la Transpeninsular, cerca de dos tiendas mayoristas, se han acumulado montones de tierra que generan condiciones peligrosas para los conductores”, advirtió.

Ante estas condiciones, los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades municipales y estatales para que atiendan con urgencia el problema estructural que afecta a esta zona residencial en crecimiento.

En respuesta, el Centro SICT en Baja California Sur informó, durante la sesión más reciente del Consejo Estatal de Protección Civil, que se iniciarán trabajos de rehabilitación y desazolve en las vialidades cercanas a la carretera Transpeninsular, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y prevenir riesgos durante futuras lluvias.