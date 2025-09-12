Calor extremo dispara consumo de luz en Los Cabos

Ciudadanos de Los Cabos reportan incrementos en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) . El motivo principal es el uso constante de aires acondicionados y ventiladores para enfrentar las altas temperaturas de la región.

En un sondeo realizado por CPS Noticias , la mayoría de los entrevistados coincidieron en que el calor extremo obliga a un mayor consumo de energía, lo que se refleja en el costo final de las facturas.

Eduardo Almazán señaló que resulta imposible prescindir de los aires acondicionados.

“Es imposible porque con este calor tenemos que usar los aires acondicionados, entonces solamente que se cambiara el clima que es imposible (…) varía, dependiendo del uso de los aires acondicionados, si está todo el día pagamos más, si está en la noche pagamos menos, entonces dependiendo de eso”, expresó.

Facturas más altas que en años anteriores.

Zoila Betancourt afirmó que su recibo llegó “mucho más alto que otros años”, al punto de considerarlo excesivo. En su hogar han tenido que limitar el aire acondicionado solo a las horas de sueño.

“Sí, sí me llegó más elevado que en otros años inclusive, me llegó más elevado, por eso vengo (…) el subsidio no es suficiente pero es entendible que las calores estan muy fuertes y por lo tanto uno utiliza más la luz, pero es exagerado la cantidad que llegó”, señaló.

Ventiladores encendidos todo el día.

José Luis Graciano comentó que su recibo llegó casi igual que en meses anteriores, aunque admitió que en casa los ventiladores permanecen encendidos gran parte del día.

“Está bien porque me quedé sin gas y estuve ocupando la estufa eléctrica de corriente, y sí llegó lo normal porque se me descompuso la lavadora y por eso no jaló tanto la luz, creo, y ya ve que todo el día uno prende el abanico porque hace mucho calor, pero si está bien, está normal”, indicó José Luis Graciano.

El calor encarece la electricidad en los hogares.

Para la mayoría de los hogares en Los Cabos , el calor no solo incomoda: también encarece la tarifa eléctrica . Aunque algunos usuarios señalan que su recibo no cambió, la mayoría reconoce que las altas temperaturas los obligan a usar más aparatos y eso eleva los costos.

