VIDEO: Cámara de seguridad capta robo de moto en Tierra y Libertad

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre robó una motocicleta durante la madrugada del jueves 2 de octubre, en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad, en Cabo San Lucas.

En el video se observa cómo el sujeto entra a la cochera con el rostro cubierto con lo que parece una camiseta. Vestía un pantalón claro y tenis. Después, empujó la motocicleta y huyó sin encender el motor, para evitar hacer ruido.

La víctima difundió el caso en grupos de alerta ciudadana y pidió apoyo de la comunidad en caso de que la unidad sea vista o puesta a la venta. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si presentó una denuncia formal. El responsable sigue sin ser identificado.

De acuerdo con cifras oficiales de incidencia delictiva, en Baja California Sur se registraron 341 robos de vehículo entre enero y agosto de 2025. Además, casi la mitad de estos casos ocurrieron en Los Cabos, con un total de 169 denuncias. De ellas, 89 correspondieron al robo de motocicletas, lo que refleja la magnitud del problema en el municipio.

Por lo anterior, las autoridades y colectivos ciudadanos recomiendan reforzar la seguridad en los hogares, instalar sistemas de vigilancia y denunciar de inmediato cualquier delito. De esa manera, aumenta la posibilidad de recuperar los bienes sustraídos y de detener a los responsables.