Cámara de Diputados va sobre Airbnb, busca regular su operación en México

La llegada de la modalidad de alquiler de casas a México a través de Airbnb ha generado controversia en el sector turismo, especialmente en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), que ha resaltado desigualdades. El sector hotelero argumenta que muchas viviendas en alquiler no cumplen con pagos de impuestos y carecen de medidas de seguridad. Cabe resaltar que no es el único señalamiento que han realizado los empresarios hoteleros, según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles , el 60% de los hospedajes que se ofrecen por Airbnb no cuenta con plan de contingencia, de protección civil y de salubridad, lo que pone en riesgo a los visitantes que se hospedan en estos lugares.

El diputado federal Jericó Abramo Masso presentará una iniciativa en octubre para regular los servicios de Airbnb, proponiendo que se incluyan en el Registro Nacional de Turismo (RNT) para mejorar operaciones y servicios.

“Desde que comenzó está Cámara de Diputados se ha venido debatiendo sobre la regulación de las aplicaciones electrónicas para el sistema de hospedaje en todo el país, las cuales son utilizadas a través de la plataforma Airbnb. Esta plataforma que nace como una opción de hospedaje para muchas personas, y que ha avanzado de manera positiva, pero le falta regulación. Regulación no para que deje de operar, si no al revés. Para que fortalezca su operación pagando impuestos federales en su totalidad, pagando impuestos sobre hospedaje locales y estatales”.

La próxima iniciativa propone que las propiedades de Airbnb y otras plataformas digitales deban tener licencias de Protección Civil y Desarrollo Urbano, asegurando el cumplimiento de normas de seguridad del Registro Nacional de Turismo. Además, busca que las casas de alquiler paguen los impuestos correspondientes al hospedaje, en su mayoría alrededor del 3% de los cuartos noche. Sólo 12 estados, incluyendo Baja California Sur, han acordado con Airbnb el Impuesto Sobre Hospedaje para promoción turística.

“Estamos tratando de generar la posibilidad de generar las garantías de seguridad que si ofrecen muchos hoteles de nuestro país o la gran mayoría; todos tienen que estar en un registro nacional de hotelería, pagan impuestos sobre la renta, que pagan impuesto sobre el valor agregado, pagan el impuesto sobre hospedaje, que pagan las licencias de Protección Civil, los derechos de Desarrollo Urbano. Buscamos que Airbnb pueda darse de alta en el Registro Nacional de Propiedades. Esto sería con la finalidad de tener de tener en el sector turismo, un registro de todas las áreas dónde se puede trabajar con este tipo de aplicaciones”.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos (CNET) han dirigido una carta al diputado Jericó Abramo Masso. En ella, resaltan la importancia de que tanto el sector hotelero como las plataformas de alquiler de casas contribuyan de manera equitativa a las iniciativas de promoción turística y exponen la necesidad de regular la competencia desigual que carece de control de precios.