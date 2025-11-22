Desmontan cámaras clandestinas en Mexicali y Tijuana

Un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad permitió el retiro de 34 cámaras de videovigilancia colocadas sin autorización en vialidades de Mexicali y Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

De acuerdo con la dependencia, los primeros hallazgos ocurrieron en Mexicali, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana realizaron recorridos en colonias como Baja California, Orizaba, Nacionalista y Pueblo Nuevo. En estas zonas, los uniformados confirmaron la presencia de 12 dispositivos instalados en postes públicos , de los cuales los vecinos dijeron desconocer su origen y propósito. Tras verificar su ilegalidad, personal especializado procedió a desmontarlos con el apoyo de una grúa del Ayuntamiento.

El operativo continuó en Tijuana, específicamente en la colonia Las Delicias III, donde una denuncia ciudadana alertó sobre más cámaras presuntamente irregulares. En coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los agentes retiraron 22 dispositivos adicionales que se encontraban sujetos a puestos de alumbrado público.

Todas las cámaras fueron embaladas y entregadas a las autoridades correspondientes para las investigaciones que definirán quién las colocó y con qué multas. Las corporaciones participantes insistieron en la importancia de informar cualquier instalación sospechosa para evitar que la infraestructura pública sea utilizada sin autorización.