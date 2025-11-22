Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 22 de Noviembre, 2025
HomeSeguridadDesmontan cámaras clandestinas en Mexicali y Tijuana
Seguridad

Desmontan cámaras clandestinas en Mexicali y Tijuana

Durante operativos en Mexicali y Tijuana, las autoridades estatales y federales retiraron 34 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en postes de alumbrado público y espacios municipales.
Daniela Lara
22 noviembre, 2025
0
19
Retiran 34 cámaras de videovigilancia ilegales en Baja California

IMG. SSPBC

Un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad permitió el retiro de 34 cámaras de videovigilancia colocadas sin autorización en vialidades de Mexicali y Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

De acuerdo con la dependencia, los primeros hallazgos ocurrieron en Mexicali, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana realizaron recorridos en colonias como Baja California, Orizaba, Nacionalista y Pueblo Nuevo. En estas zonas, los uniformados confirmaron la presencia de 12 dispositivos instalados en postes públicos , de los cuales los vecinos dijeron desconocer su origen y propósito. Tras verificar su ilegalidad, personal especializado procedió a desmontarlos con el apoyo de una grúa del Ayuntamiento.

El operativo continuó en Tijuana, específicamente en la colonia Las Delicias III, donde una denuncia ciudadana alertó sobre más cámaras presuntamente irregulares. En coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los agentes retiraron 22 dispositivos adicionales que se encontraban sujetos a puestos de alumbrado público.

Todas las cámaras fueron embaladas y entregadas a las autoridades correspondientes para las investigaciones que definirán quién las colocó y con qué multas. Las corporaciones participantes insistieron en la importancia de informar cualquier instalación sospechosa para evitar que la infraestructura pública sea utilizada sin autorización.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBaja CaliforniaCámaras
Articulo anterior

Doble traición en la granja: Eleazar Gómez y César Doroteo quedan nominados ...

Siguiente articulo

Tijuana da el banderazo: viviendas para el Bienestar iniciarán en enero de ...