Retiran más de 15 cámaras “parásitas” instaladas ilegalmente en semáforos y postes en Los Cabos

Más de 15 cámaras parásitas en Los Cabos fueron detectadas y retiradas de postes de alumbrado público y semáforos. Estos dispositivos, instalados sin autorización y ajenos a los sistemas oficiales de vigilancia, han generado preocupación por su presunto uso con fines ilícitos, como vigilar a las corporaciones policiales.

El capitán Christopher Jordi López Monge, director de Seguridad Pública, informó que la corporación y la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan operativos conjuntos para localizar y desmontar estas cámaras ilegales.

“Visualizamos cámaras que podían confundirse con las del Centro de Monitoreo y Control. Al confirmar que no pertenecían al C2 o C4, las retiramos. Estaban en postes de alumbrado y semáforos. No tienen razón de ser. En el municipio ya retiramos más de 15 y seguimos desplegando personal para detectar más y verificar que cumplan con la normativa”, señaló López Monge.

Lee más: Procesan a dos hombres por transporte de droga en Baja California

Las cámaras parásitas suelen ser utilizadas por grupos criminales para vigilar los movimientos de las autoridades. Una vez retiradas, las autoridades las resguardan y abren una carpeta de investigación.

De acuerdo con la SEMAR, estos dispositivos se han asegurado en colonias como El Progreso, Los Cangrejos, y Jardines del Sol, en Cabo San Lucas, así como en San José Viejo, en la cabecera municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.